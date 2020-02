Gonzalo explica cómo se siente tras su ruptura con Susana

El ex concursante reconoce que "lo daría todo" por volver con ella

Gonzalo Montoya ha acudido a 'Sábado Deluxe' para explicar cómo se encuentra después tras su ruptura con Susana. Esta historia de amor se rompió tras su paso por el programa de 'La isla de las tentaciones' y ahora Gonzalo ha querido contar qué sintió durante esa última hoguera, cuando Susana decide dejarle, y cómo lo ha estado pasando después de pasar unos meses desde su ruptura. "Es difícil cuando tienes que vivir, por segunda vez, cómo te deja el amor de tu vida", ha comenzado confesando tras recordar el duro momento.

Telecinco

El ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha admitido Susana es una persona muy importante en su vida y no cree que pueda a encontrar a otra persona por la que sienta lo mismo que ha sentido por ella. "Mujeres como Susana están en peligro de extinción", ha explicado.

Gonzalo ha indicado que su problema, durante el comienzo del programa, fue que le pudo "el afán del protagonismo", pero piensa que durante el final del programa se pudo ver al "verdadero Gonzalo. Alguien sensible y con corazón".

De todo su paso por el programa, el ex concursante ha admitido que tiene que pedirle perdón a Susana por la palabra "asexual" ya que se avergüenza de haberle dicho eso. De lo que no se arrepiente es de haber dicho que era como su Pokemon, ya que, según él, eso fue un calificativo cariñoso y siente si hay gente que lo haya interpretado en otro sentido despectivo.

Gonzalo ha admitido que entiende que Susana se haya cansado tras ver las imágenes de su paso por el concurso en bucle aunque no entiende que le haya sorprendido ya que él siempre ha sido así. "Yo creo que Susana ya tenía pensado dejarme o, al menos, darme un ultimátum".

"Ahora es cuando me arrepiento de haber entrado en 'La isla de las tentaciones'. Es difícil que yo vuelva a sentir ese amor", ha explicado emocionado. Además, ha confesado que daría todo lo que tiene por volver a estar con Susana. "No puedo obligar a nadie a que me ame", ha reconocido.

Telecinco

Además, Gonzalo ha reconocido que Susana le llamó una vez por teléfono después de que robasen en casa de Anabel Pantoja, donde también está viviendo ella. "No se lo cogí por orgullo. Creo que ahí malgasté mi última bala", ha reconocido.

Ahora, el ex concursante está esperando al martes para volver a reencontrarse con ella y ver qué siente realmente. "Cuando le vea a los ojos sabré si aún hay posibilidades", ha reconocido.