Rubén habla sobre su relación con Fani

La ex tentación ha confesado que está muy ilusionado de comenzar su trono en 'Mhyv'

El ex concursante de 'La isla de las tentaciones', Rubén, ha acudido a 'Sábado Deluxe' para hablar sobre Fani y hacer un repaso de su paso por el concurso. La ex tentación ha querido dejar claro que él en ningún momento "le prometió nada a Fani" y que, aunque allí se dejó llevar, hubo cosas que no le gustaron y por eso decidió no continuar conociendo por más tiempo a la ex concursante. Además, ha dejado claro que él da mucha importancia a la fidelidad pero, sobre todo, lo que más valora es el respeto.

Telecinco

Al ser preguntado por sus sentimientos hacia Fani, Rubén ha reconocido que él "no pensaba en nada" y que simplemente "se dejó llevar". Eso sí, ha querido aclarar que en ningún momento llegaron a intimar en el reality ya que a él "prefería esperar a estar fuera para hacerlo".

Por otro lado, ha confesado que piensa que la ex concursante nunca llegó a enamorarse de él y que tampoco lo está de Christofer, con quien ha retomado la relación. "Creo que simplemente le transmite paz y calma. Ella es muy impulsiva y así se complementan", ha explicado.

Además, durante el programa también ha hablado de su madre. Rubén se ha emocionado al recordar los duros momentos que ha tenido que vivir "por su culpa" y ha reconocido que para él ella "lo es todo".

Telecinco

En cuanto a su comienzo como tronista de 'Mhyv', Rubén se ha mostrado muy emocionado y ha reconocido que quiere hacer bien las cosas "en esta nueva oportunidad que le han dado". Un nuevo reto con el que parece muy ilusionado.