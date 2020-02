Makoke estalla contra Kiko Matamoros por su hijo

Kiko Matamoros y Makoke siguen en guerra pese a llevar casi dos años separados.

Las últimas declaraciones de Kiko sobre Javier Tudela han hecho estallar a Makoke.

Casi han pasado dos años desde que Makoke y Kiko Matamoros anunciaran su separación, y desde entonces iniciaron una guerra tan abierta que a día de hoy sigue en un 'tira y afloja' entre ambos. La última polémica llegaba después de salir a la luz que Kiko está muy enfadado con su ex tras descubrir que había dejado de pagarle su seguro médico privado sin avisarle si quiera. Algo que ella niega en rotundo, pues asegura le avisó en varias ocasiones pero él no hizo nada por cambiarlo. Pero esto no es lo que ha hecho estallar a la colaboradora de 'Viva la vida', si no que Matamoros haya arremetido contra su hijo: "Yo he pagado durante 20 años el sostenimiento de la vida de su hijo".

Un comentario que no ha sentado nada bien a Makoke, y no ha dudado en sacar las garras contra su ex: "Con ese comentario se retrata él. Yo he estado trabajando toda mi vida, porque cuando empezamos la que se iba a firmas los contratos a 'Cronicas Marcianas' era yo. A Javi déjalo en paz", ha estallado.

Además, Makoke ha desvelado algo que todavía desconocíamos, y es que al parecer Kiko tiene mucho interés en saber de la vida de Makoke, sobre todo de la de su hijo, Javier Tudela: "Mi hijo ha estado con su madre. ¿Qué haces en México pasando la navidad y viendo los stories de Javi? ¡Deja a mi hijo en paz!", le ha pedido. ¿Cómo reaccionará Kiko ante estas duras palabras de su ex? La guerra sigue abierta.