El chileno ha confesado por qué consiguió perdonar a su chica y cómo se encuentra tras 'La isla de las tentaciones'.

Ha contado cómo fue su reencuentro y quienes le apoyaron en su peor momento.

El amor de Christofer por Fani traspasa las pantallas, y eso no hay quien lo duda. La historia de la pareja ha dado mucho de qué hablar y hay quienes no entienden, en absoluto, que se hayan reconciliado tras la deslealtad de Estefanía, pero lo están y punto. Y así lo ha dejado claro el propio Christofer tras su paso por el 'reality' cuando ha concedido su primera entrevista en directo para 'Viva la vida'. En su conversación con Emma, ha confesado que tanto él como su chica "hemos sido totalmente naturales", y ha dejado claro que entró al programa porque era el sueño de Fani, "yo no presentía nada, si no, no hubiera entrado".

¿Cómo se sintió, entonces, al ver que su chica no actuó como él esperaba? "Cuando volví a España sentí que todo era una pesadilla, pero tenía una conversación pendiente con ella, me debía una explicación", ha confesado. "Tenía la esperanza de que me llamase y lo hizo, me dijo que necesitaba verme", y así empezó su reconciliación.

telecinco

"Me costó mucho cuando la vi, era un cúmulo de sensaciones: rabia, felicidad, dolor...", confiesa. Ella, en su reencuentro, se echó a llorar y no dejó de disculparse por sus actos. "Después de tener esa conversación, nos separamos unos días para que yo pensase las cosas", y es entonces cuando sintió el mayor de los apoyos, el de su madre: "Mi madre se identificó mucho con la situación y me dijo que hiciese lo que sentía, y así fue".

Entonces se reencontraron y él ahora lo tiene claro: "Si la quiero y la quiero a mi lado, la perdono del todo, no me sirve de nada estar echándole cosas en cara".

telecinco

Se ha roto al recibir el mensaje de su chica antes de poner rumbo a Honduras: "Espero que estés esperándome a la vuelta, quiero demostrarte todo lo que te quiero y que eres imprescindible". Unas palabras que él ha recibido con cariño y ha sido muy sincero al decir que Fani todavía no se ha perdonado a sí misma.

Con quien también se ha reconciliado es con Gonzalo, que después de volver con Fani parecía no apoyarle demasiado... Ahora ha aprovechado para pedirle perdón y decirle que si él es feliz, él se alegra completamente.