Adara y Joao hacen las paces.

La semana pasada tuvieron en directo una fuerte discusión.

'El tiempo del descuento' ha servido a muchos ex concursantes de 'GH VIP 7' para arreglar sus diferencias y darse una nueva oportunidad. No obstante, también ha creado rencillas que no existían. El maestro Joao y Adara Molinero se enzarzaron hace una semana en una fuerte discusión por los celos de la azafata de vuelo de la relación de Joao y Gianmarco. Aunque parecía que este enfrentamiento tenía difícil solución, finalmente, durante la final del reality, el adivino y la ex de Hugo Sierra han llegado a un entendimiento.

"Ahora que veo lo sucedido desde la lejanía me veo un poco ridícula, soy un poco dramática", reconoció Adara, muy avergonzada. "Me quedé totalmente muerto cuando vi la cara de Adara. Pensé que bien han traído a mi amiga para apoyarme, pero resulta que estaba enfadado completamente conmigo", dijo el maestro Joao.

"Las cosas están mejor. Tenemos que hablar porque necesitamos una conversación y tengo que decirle y explicarle lo que me molestó realmente. No obstante, ya está más o menos arreglado", aseguró Molinero. Eso sí, cuando volvió a ver las imágenes del tonteo de Gianmarco y Joao, Adara no pudo evitar sentirse molesta. "No puedo evitarlo, me molesta mucho y eso es así. Ya se que son bromas y tal. Pero no puedo evitar que me moleste enormemente algunas actitudes", afirmó la ex azafata de vuelo, visiblemente molesta tras ver de nuevo las imágenes.