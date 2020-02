Giamarco se enfrenta duramente a Kiko.

Kiko ha roto su amistad con el italiano.

Y es que, a pesar de que eran grandes amigos, los concursantes han roto por completo su amistad. Kiko Jiménez ha vertido duras acusaciones sobre el comportamiento de Gianmarco Onestini en el programa de televisión.

Telecinco

“Tengo que aguantar siempre todas estas cosas, os gusta hacerme enfadar, que yo pierda la paciencia. A mí no me gusta provocar, enfadar a la gente y provocar emociones negativas”, aseguró Onestini, muy dolido. “El victimismo conmigo no, se nota que está aquí la final y hay que hacer inventos. Estás haciendo un papelón. No hagas la demagogia de decir ahora que estás cansado. Ya que eres real hasta la muerte demuéstralo”, dijo Jiménez.

Telecinco

“Yo lo he demostrado siempre, a diferencia tuya. Yo soy el mismo siempre, yo no he cambiado nunca. A mí no me gritas, si te quejas quéjate tranquilito. Siempre estás nervioso. No sabes que es la demagogia”, contestó Onestini. “Deja de hablar de mí, habla de otras cosas. No me gusta que me griten así, no me gusta tu agresividad al hablar. Siempre pones la voz de hombre como si fueras muy machito”, añadió la pareja de Adara Molinero.