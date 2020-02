View this post on Instagram

Este viernes, día 14, ya estará en todas las tiendas la nueva colección de Puma para entrenamientos de baja intensidad. Me encanta poder enseñaros cómo me queda antes, y ya os aviso de que os vais a enamorar muy fuerte de esta colección 😍. Estoy muy feliz aunque todavía quedan más sorpresas...😜 @puma 🌟