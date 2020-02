En QMD! siempre nos hemos caracterizado por ser sinceros, aunque duela, y esta vez, con lo que vamos a decir, no va a ser menos: tener buena presencia te abre muchas puertas, sí, y si no que se lo digan a Rubén Sánchez, que ha pasado de 0 a 100 en su vida en cuestión de un mes. El ex futbolista llegó a 'La isla de las tentaciones' con una intención clara: ligarse a una de las chicas del programa, y vaya si lo consiguió. Pero claro, esto no habría sido posible si el chaval no hubiera estado como está: como un tren, y a las pruebas no remitimos.

Sin embargo, hubo un tiempo en el que Rubén era un chico mono, aunque normalito: sin tantos músculos, sin barba (que puede ser la gran diferencia en un hombre entre ser un 'psé' o un 'buffff') y también sin tatuajes. ¡Hasta con otro tono de piel! (¡Ay, esos rayos UVA...!) ¿Preparados para ver el pasado de Rubén que incluso él mismo esconde (porque no lo ha compartido ni en su cuenta de Instagram)? ¡Adelante!

¿Flipas o no flipas? Sí, Rubén era un niño muy mono que despuntaba en el fútbol: en 2008 lo consiguió con el Levante, para pasar en años posteriores al Ontinyent, el Gandía, el Villanovense y finalmente el Coruxo en 2012, año en el que terminaría retirándose. Pero poco después ya empezaría a hacer sus pinitos en la tele, porque se dio a conocer brevemente en 2014 como pretendiente de María Hernández. Ahí ya había pegado un gran cambio, pero aún mantenía esa carita de inocente...

Desde luego, lo que no se puede negar es que ya era todo un ligón desde jovencito. Con razón su carta de presentación en 'La isla de las tentaciones' fue: "Soy Rubén, tengo 31 años y vengo de Madrid. Soy exfutbolista profesional y actualmente empresario. Ligo hasta con la boca cerrada, pero en este momento no me voy a callar. Si queréis hablar, hablamos". Y vaya que si habló...