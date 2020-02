Los coletazos de 'La isla de las tentaciones' siguen dando que hablar. Después del tenso reecuentro entre Rubén y Fani en el que volaron los 'zascas', la concursante pudo escuchar la entrevista que dio su novio, Christofer, antes de que ella comenzara su nueva experiencia en 'Supervivientes'. Aunque él de dio todo su apoyo para que concursara, hay algo que aún tiene clavado y que va a ser difícil de olvidar. Christofer le aseguró a Sandra Barneda que tenía miedo de que su chica entrara en 'Supervivientes' por una sencilla razón.

"Tengo miedo a que se vuelva a repetir la historia, pero si me tengo que equivocar me equivoco yo. Claro que tengo miedo pero si pasa... yo creo en las segundas oportunidades en las terceras no", explicaba el concursante a Sandra Barneda, quien le ha cuestionado qué pasaría si viera comportamientos inadeacuados o un beso de Fani con otro superviviente dentro de la isla. "No quiero pensar en eso, es que sinceramente, tengo miendo de que vaya a pasar pero tampoco se me pasa por la cabeza, como que no lo quiero pensar", respondía Christofer.

Finalmente Christofer ha querido mandar un mensaje de despedida a su chica ya que no la volverá a ver hasta que no vuelva de Honduras: "Que esté tranquila, que yo la voy a respetar como siempre he hecho, pero que me respete a mí y que valore lo que tiene en casa, y que no se olvide". Christofer perdonó a Fani, y aunque la sigue amando, no ha vuelto a recuperar la confianza en ella. Sin duda, esta nueva experiencia servirá para que la concursante demuestre sus verdaderos sentimientos hacia su novio y, por lo que parece, será una vez más la protagonista.