Seguro que nuestras 'celebs' se 'pelean' por encabezar nuestro particular ranking 'El horror de la semana'. En esta ocasión, nuestra 'horrorosa oficial' es una 'vieja' conocida, y decimos vieja porque es reincidente, no por su edad. La afortunada no ha sido otra que... ¡Rita Ora!

Si la vieran los Estopa seguro que la cantaban su famosa canción: "Por la raja de tu falda, yo tuve un piñazo con mi Seat Panda..." Y es que la raja de la falda de la Ora se las trae. Vamos, que ¡hasta 'el carné de identidad' enseña la muchacha! ¿A esta chica nadie le ha dicho que lo bonito es insinuar y no enseñarlo todo? Y, para más inri, va y se nos coloca un tocadito, que nos sabemos si es una sesión de acupuntura o un nido. En fin, que bien merecido tiene liderar nuestro ranking de los horrores.

Claro que no es la única que la ha 'pifiado', la acompañan en esta peculiar lista el príncipe Harry de Inglaterra, la familia real de Holanda, Alberto de Mónaco... Esta semana nuestros 'royals se salen de horrorosos', con permiso de Rita Ora, claro. Echa un vistazo y júzgalo por ti mism@.



El príncipe Harry vuelve a las andadas

Gtres

Que no os engañe: Harry no se aleja de la corona inglesa por el bien de su mujer y su hijo. el pequeño Archie. Lo hace porque está harto de quedar mal en eventos como este... Fijo que le pidió a los guardaespaldas que le guardaran el baloncito y, ya a solas, ¡lo rajó! ¡Vaya 'manoplas'!

La familia real de Holanda dan la nota

Gtres

Nos encantan las familias reales simpáticas. Y en el ránking ganan los Orange. Claro que la risa podría haberse convertido en drama... Atención a la escena: Guillermo de Holanda se hace el gracioso y su sobrino Klaus, del susto, termina en el suelo a puntito de tirar a la abuela Beatriz... ¡Pá haberse matao!

Rita Ora, por la raja de tu falda...



Gtres

Pues sí, ésta no se ‘raja’ cuando se trata de rajas... En la competición de ‘yo la tengo más larga’ (sí, seguimos hablando de la raja), Rita Ora siempre gana, pero también en ser la que más enseña su ropa interior. Algo bueno del modelito: esa cosa que tiene en la cara le sirve de excusa para decir que no lo vio venir.

Susanna Griso flipa con Alberto de Mónaco

Gtres

Lo tenemos claro, la cara de Susanna Griso es la misma que tenéis los que estáis mirando a Alberto de Mónaco. ¿Pero qué está haciendo? Dándose 'cacao', vamos protector labial, para sus 'reales labios'. ¡Qué poco glamour!