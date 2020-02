Rubén Sánchez será el nuevo tronista de 'MyHyV'.

El joven levanta pasiones allá donde va: Estefanía, Jorge Javier Vázquez... y hasta Mila Ximénez.

Jorge Javier se ha incorporado, como cada tarde, a 'Sálvame Naranja' a eso de las 17 horas, y lo ha hecho algo más inquieto de lo habitual... ¿El motivo? No, no es miedo escénico ni nada grave, es que acababa de perder los calzoncillos. Sí, como lo estáis leyendo. ¿Sabéis esa sensación que se te queda en el cuerpo después de hablar con tu 'crush'? Pues algo así ha debido sentir el presentador de Telecinco al encontrarse con Rubén Sánchez. Él mismo ha confesado sus sensaciones, y ojo porque le ha encantado: "Cuando he pasado hoy por los tornos de Telecinco, me he encontrado con Rubén. Estaba decidido a no hacerle caso pero el señor me ha mirado a los ojos y sonriendo ha dicho mi nombre y se me han caído los calzoncillos", ha declarado.

"Es altísimo, impresionante, tiene una sonrisa y unos ojos... La tele no le hace justicia", añade el presentador con ese brillo en los ojos más propio de quien acaba de ver a un semi Dios.

Y la cosa no ha quedado ahí. Cuando Mila Ximénez ha dicho que ella también le ve guapísimo y muy educado, Jorge le ha preguntado si ella sabía si a Rubén le iban solo las mujeres: "¿En el sexo siempre tiene que ser con una mujer?", se preguntaba. Vamos que si Rubén quisiera... ¡Ay, ay, podría arder Troya en los pasillos de Mediaset!

Ahora que Rubén será el nuevo tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', ¿se atreverá Jorge Javier a ir al programa como pretendiente del madrileño?