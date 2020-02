Estela confirma su ruptura con Diego Matamoros y Kiko Jiménez reacciona

La ruptura de Diego Matomoros y Estela es una noticia que se rumorea desde los inicios del concurso. Los protagonistas de la historia siempre desmentía los bulos sobre su relación, hasta ahora. Finalmente, la exconcursante ha confirmado lo que ya era un secreto a voces. Estela ha confirmado su separación, aprovechando el final de ‘El tiempo del descuento’ y todos sus compañero han intentado apoyarle, incluido Kiko Jiménez. La joven creyó que era el mejor momento para revelar la situación actual de su vida, siendo consciente de que en algún momento iba a salir a la luz.

"necesito un tiempo para mí, él para él y seguimos en esa tesitura. Necesito un tiempo para aterrizar todo", le explicaba Estela a Jorge Javier. "Mi ruptura con Diego no tiene nada que ver con Kiko", seguía la exnuera de Kiko Matamoros. De la noticia se enteraba, nada más entrar en plató, su fiel amigo Kiko, que llegó como finalista de la noche. En ese momento, Kiko no dudó en dirigirse a Estela para darle un cariñoso abrazo, ante la atenta mirada de Sofía: "Se lo noté en la cara. Cuando la vi, vi que no estaba bien y me da pena porque lo único que quiero es que ella esté feliz", decía el concursante.

"A mí toda esta situación me ha venido grande. Todo lo que llevo viviendo estos meses. Mi vida ha cambiado mucho. No tiene nada que ver con Kiko, es una situación personal, de cómo me encuentro. Ahora mismo estoy con mis amigas, viendo las posibilidades que se me presentan y viviendo al día a día", expresaba la modelo. En cuanto a su exsuegro, Estela se ha mantenido muy convencida: "Estará muy orgulloso de que su hijo no esté bien. Ni Diego ni yo lo estamos, es una ruptura tras cuatro años".