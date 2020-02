El paso por 'La isla de las tentaciones' ha sido todo un acierto para algunos concursantes del nuevo reality estrella de Telecinco. Gonzalo ya se ha paseado por 'Sálvame Deluxe', Fani y Christofer han estrenado canal en MTMad y ella se marcha, además, a 'Supervivientes', y ahora Rubén Sánchez, ex tentador de Fani, ¡estrena trono en 'Mujeres y hombres y viceversa! Al ex futbolista no le está faltando el trabajo por ningún sitio, pero ahora va a empezar a ser una cara bastante recurrente en Mediaset... y se ha estrenado entre pullitas.

Mediaset

El madrileño ha llegado al plató haciendo un repaso de su paso por República Dominicana, donde ha dado mucho que hablar primero por ligarse a Fani y luego por darle una patada en el trasero a la hora de la verdad en la final, y en 'MYHYV' ya atisbamos que va a ser igual de sincero consigo mismo. De hecho, tan sincero ha sido que no se ha mordido la lengua a la hora de hablar de Fani tras ver un vídeo de ella diciendo lo mucho que está enamorada de su novio, Christofer: "Pues en la isla se acordaba poco de su novio", ha soltado. ¡Toma pullazo!

Mediaset

Algunos colaboradores del programa, como Sofía Suescun, creen que Fani realmente está enamorada de él y que no lo reconoce después de llevarse el 'no' de Rubén en la final, peor él no lo cree así: "A lo mejor se crea una dependencia por el rechazo que le hice en su día", ha respondido el chico. Habrá que ver si en un futuro a ella no se le vuelven a caer las bragas con él o con otro que se le ponga por el camino...