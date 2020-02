Ya hace varios meses desde que salió a la luz el exitoso tema de 'Señorita' compuesto por Shawn Mendes y Camila Cabello. Una exitosa canción que les unió profesional y sentimentalmente. Sus respectivos fans no pueden estar más 'in love' con la pareja decidieron apodarles con la etiqueta de #Shawmila. Desde entonces es muy común ver besos, abrazos, y los largos paseos de la mano entre ellos y por lo que parece, así seguirá mucho tiempo.

GTRES

Ahora ambos están en un momento exitoso en sus carreras musicales y Camila Cabello acaba de lanzar otro tema que está siendo todo un éxito. Se trata de 'My Oh My', una canción que ya acumula casi 12 millones de reproducciones en Youtube en menos de una semana. Para promocionarla, la propia cantante ha compartido un divertido vídeo en el que se puede escuchar de fondo este tema y en el que parece 'luchando' con un sable y además, con tacones.

"Yo luchando por mi felicidad todos los días", titulaba la cantante el vídeo que ha publicado en Instagram. Y es que la intérprete de 'Habana' no puede salir más sexy con leggins ajustados, top cortos y tacones a juego. Ahora es habitual este tipo de publicaciones por parte de la cantante y es que siempre se le ha criticado por tener un carácter serio.

Lo que está claro es que es todo un referente tanto artístico como estilístico y todo lo que hace da que hablar. Es por eso que Camila se toma las críticas con humor y su principal objetivo es hacer sonreír a todos sus fans.