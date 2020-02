Ay, ay, ay... ¡si es que no se puede dejar ni un cabo suelto, que luego todo se sabe! Después de las grabaciones de 'La isla de las tentaciones' el pasado verano, pocos saben lo que ocurrió en aquella villa y en los meses posteriores. Sin embargo, ahora vamos sabiendo, por cuentagotas, algunos 'detallitos' que se van escapando. Muchos pensaron que tras las grabaciones, y después de que Rubén le diera una patada en el trasero a Fani en la final, el ex futbolista y Fiama podrían haber tenido algo... y ahora han sido ellos mismos los que han dado la respuesta. ¿Tenía entonces Fani motivos para sentir celos del acercamiento de Fiama a Rubén durante el programa?

Mediaset

Pues todo parece indicar que no, porque según han dicho ellos mismos en 'MYHYV' sólo son "buenos amigos"... dos buenos amigos solteros que se van al pueblo de Rubén a pasar unos días porque la prima de Rubén quería conocer a la ex tronista. Ajá. Ya. El caso es que no sabemos si nos están contado la verdad del año o si nos la están intentando colar, pero parece que en este tema ha habido unanimidad entre sus propios compañeros: "No creo que haya nada", dijo Gonzalo; "Cuando fueron de viaje, Fiama y yo estábamos todo el rato en contacto. Si ella quería hacer algo con él, no me hubiera contado nada", añadió Joy.

Eso sí, las caras de ambos fueron un cuadro impresionista cuando Nagore, curiosa ella, les hizo la preguntita: a él le dio la risa tonta...

Mediaset

...y a ella se le puso cara de 'Tierra, trágame":

Mediaset

Y tú, ¿qué crees que ocurrió realmente? Rubén, además, añadió la excusa de que estuvieron "delante de muchísima gente". ¿Quiere decir eso que si hubieran tenido más intimidad sí habría pasado algo? ¿Hay tensión sexual no resuelta? ¿Se saltará Rubén las normas del programa ahora que es tronista? Muchas preguntas que esperamos resolver pronto...