Sacar un canal adelante todas las semanas no es un trabajo fácil, y si no que se lo digan a Steisy y su novio, Pablo Pisa, que no sólo están a tope con las tormentas de ideas, ¡sino que casi les cuesta su relación! Y todo porque a Steisy se le ha ocurrido meter a varios amigos famosos en su cama para ofrecer entrevistas a los seguidores. A su novio le ha parecido una maravilla, y tanta ilusión le ha hecho al chaval ¡que Steisy se ha mosqueado con él y han aflorado todas sus inseguridades!

Mediaset

La lista ha sido larga. La primera a la que han llamado ha sido Samira, a pesar de sus tiranteces del pasado: "Yo creo que sí vendrá. Samira es una tía guay. Esa viene y te hace la entrevista. Tiene un par de cojones. Y yo voy a intentar que se ría", ha dicho Steisy, añadiendo: "Si yo hago ese vídeo es porque sé que la gente quiere vernos juntas, y porque Samira y yo realmente nos llevamos bien. Yo siempre le chinchaba mucho, y siempre tenía cara de mosqueada conmigo, pero yo con ella he estado después del programa tomando algo de buen rollo y es muy guay", aunque eso sí, ha avisado: "Lo que sí que no voy a permitir es que se meta con mi amiga por porque esté saliendo con su ex. Que mi amiga es mi hermana y su novio mi cuñado".

Mediaset

El maestro Joao ha sido la segunda opción, que se ha prestado encantado, pero el problema ha venido cuando todos los famosos que proponían estaban de lo más buenorros: Cristian ATM, Noel Bayarri, Mahi Masegosa y su novio -Rafa-, Suso, Lola Ortiz, Ruth Basauri, Bea Retamal, Rodri Fuertes... y ahí Steisy se ha puesto seria: "A ver si luego te va a gustar alguien y nos vamos a pelear. Yo no quiero que esto nos cueste la relación. Que yo esto me lo conozco y conozco tu cara de cuando te gusta algo, y ya se te está haciendo la picha bicarbonato. Porque yo te amo con locura y eres mi vida, y yo no he tenido tantos novios, pero tú sí, y yo no sé si esto es tan importante para ti".

Mediaset

Steisy dejaba, así, aflorar sus verdaderas inseguridades en su relación, y es que parece que cree que Pablo le puede dejar por otra persona. "Me estás dejando como un perro en celo. Tú eres lo más importante para mí, pero lo que no puedes decir que es que Rodri, Ruth o Cristian no están buenos, porque lo están. Qué hacemos, ¿invitamos sólo a gente fea? Esto es parte del canal. Hay que traer gente cachonda, meterla en la cama y que no pase nada. No puedes ser tan insegura. Además, es culpa tuya que todos tus amigos estén buenos, no mía… ¿Vas a llorar? ¿Estás llorando?", se preguntaba de repente Pablo.

Mediaset

Efectivamente, Steisy ya estaba con la lágrima colgando: "Pues sí, porque luego como te guste alguien y nos peleemos verás. Venga a conocer gente nueva, famosa y todo y te ilusionas y ya no tengo yo tanta importancia. No es que sea insegura, pero es que nunca he tenido un novio y para mí eres mi vida. A mí me dejas y me hundes la vida…", apuntaba Steisy entre lágrimas. De momento, el proyecto parece que tira hacia adelante, pero esperemos que no les cueste la relación...