Susana y Gonzalo se reencuentran seis meses después.

Susana no se arrepiente para nada de romper su relación con Gonzalo.

La relación de Gonzalo Montoya y Susana Molina se ha roto por completo después de 'La isla de las tentaciones'. La ya ex pareja se ha reencontrado en el debate después de 6 meses sin verse. El encuentro ha sido bastante doloroso para el sevillano, mientras que la ganadora de 'GH 14' tenía las cosas más claras que nunca. Molina dejó claro que su relación con Montoya está ya totalmente rota y esta decisión no tenía vuelta atrás. No obstante, parece que, a pesar de que de momento no va a haber una amistad entre ellos, su relación no ha acabado tan mal como la de Rubén y Fani.

"Pensaba que iba a estar mejor, pero al llegar a Telecinco me he roto. Han sido unos meses muy duros", confesó Gonzalo, muy emocionado. "Pensaba que estaba preparada, pero no me he puesto en la situación de que verlo mal me desestabiliza y me rompe. Pensaba que iba a ser mucho más fuerte", reconoció Susana.

"Tengo que llevar muchísimo cuidado en lo que digo y lo que hago. He estado en su situación y te agarras a cualquier cosa y eso es lo que no quiero", dijo Susana. "Necesito darle un abrazo a mi hermano, porque si no, me voy a partir", confesó Montoya. "Tengo muy clara mi decisión y no tengo ninguna duda. Lo quiero como un hermano, pero no estoy enamorada de él. Tengo que ser sincera conmigo misma", concluyó la de Murcia.