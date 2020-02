Andrea e Ismael se reencuentran tras seis meses sin verse.

Los reproches entre ambos han sido continuos.

La relación de Andrea e Ismael ha sido sin duda una de las más polémicas de 'La isla de las tentaciones'. Y es que la pareja, que llevaba un año y medio de relación, tuvo que afrontar las infidelidades del uno y el otro en la villa con otros solteros. A pesar de que han pasado seis meses desde que se vieran las caras por última vez, parece que las heridas están más vivas que nunca. Y, como era de esperar, su reencuentro ha sido de todo menos amistoso. Tras verse las caras, los reproches han marcado en todo momento sus palabras.

Telecinco

“Yo me sentí muy dolida porque Ismael se besó con otra chica sin haber hablado conmigo antes. Aunque pasará lo de Óscar, yo seguía sintiendo que mi pareja era Ismael y para dejar una relación primera teníamos que hablar cara a cara”, dijo Andrea. “Es cierto que yo me líe con Óscar, pero él hizo lo mismo y con una chica que no le gustaba nada. Lo hizo simplemente para hacerme daño”, añadió, minutos antes de que Ismael entrará de nuevo en plató.

Telecinco

“Me tomó a risas las palabras de Andrea. La única que ha cometido una falta de respeto y que no siente nada eres tú”, aseguró Ismael del comportamiento de Andrea en el reality. “Cuando tienes pareja y te metes en la cama de otro chico y pasa lo que pasó entre Óscar y tú tengo todo el derecho a reprochártelo”, concluyó el culturista.