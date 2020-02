La madre de Andrea se enfrenta duramente a Ismael.

Ismael desmiente totalmente la versión de Andrea.

'La isla de las tentaciones' no solo ha estado llena de enfrentamientos dentro del programa, fuera de él también ha tenido unos cuantos. Y es que los defensores, que eran los encargados de dar la cara por sus familiares en el plató de 'El debate de las tentaciones', han vivido momentos muy tensos en plató. De hecho, durante la emisión del último debate hemos podido corroborar esto con el tenso enfrentamiento que han tenido la madre de Andrea e Ismael. Tras el duro reencuentro que ha protagonizado la ex pareja, la madre de la concursante no ha podido evitar saltar ante las palabras de su ex yerno.

"Está contando mentiras", dijo Paula, muy cabreada por las palabras de Ismael. "No son mentiras, son sus versiones", aseguró Sandra Barneda, presentadora de 'El debate de las tentaciones'. "Están ellos para hablar, y en las relaciones no deben entrar ni padres ni madres. Ella es mayor de edad y que asuma lo que ha hecho", añadió la periodista, intentando calmar a la madre de la concursante.



"¿No sabes ya que es frío y calculador?", advirtió Paula a su hija, que estaba llorando desconsoladamente. "Si no las aguantas coges y te vas del plató, y luego vuelves. Entiendo que lo pases mal, pero no voy a aguantar ninguna falta de respeto en plató", le comentó Sandra a la madre de Andrea. Al final Andrea tranquilizó a su madre que no llegó a abandonar el plató y guardo tranquilamente los turnos de palabras que Barneda repartía.