La nueva edición de 'Supervivientes' ha traído un aluvión de aplausos y un montón de críticas por la elección del casting. Muchos se quejan de que la mayoría de los personajes son de perfil bajo, pero por experiencia, lo mejor que podemos hacer es esperar, porque suelen ser ellos ¡los que mejores momentazos nos dan! De hecho, hacía mucho que no sabíamos de Yiya, y ahora hemos visto que es una de las que promete y viene pisando MUY fuerte, especialmente tras su pelea con Fani en el aeropuerto de Madrid antes incluso de pisar Honduras...

Ahora nos ha picado la curiosidad sobre Yiya, e investigando su pasado hemos descubierto cosas que desconocíamos totalmente. Por ejemplo, muchos pensarán que Yiya es andaluza, pero realmente es extremeña, concretamente de Don Benito. Nació hace 31 años, y en todo ese tiempo ha estado bastante ocupada: se licenció en Periodismo por la Universidad de Sevilla y se dio a conocer en el programa 'Un príncipe para tres princesas', de Cuatro, donde llegó para buscar el amor, aunque le duró poco.

A día de hoy, Yiya es empresaria, y se dedica a regentar su propio bar de shishas en la zona de Madrid Rio, llamado 'El Caso Nos'.

Se define como feminista, y también amante de los animales. De hecho, tiene de mascota un conejo.

Yiya no es hija única: tiene 2 hermanos, Carmen y Juan Carlos. Él se dedica profesionalmente a la caza, uno de los hobbies familiares, y aunque se han profesado su amor de hermanos en las redes, no se siguen mutuamente en Instagram...



La música mueve su vida, y tiene gustos de lo más variopintos: desde Beyoncé al flamenco, aunque si se tiene que quedar un artista, elegiría a Joaquín Sabina con los ojos cerrados. Su Instagram y su cuenta de Facebook están plagadas de canciones y citas del cantante.

La imagen de Yiya ha dado miles de vueltas, y en ese sentido nos ha recordado mucho a Mahi Masegosa, ex concursante de 'Supervivientes 2019': la imagen real de Yiya es rapada y teñida de rubio platino, pero ha lucido decenas de estilos gracias a la ingente cantidad de pelucas que posee (y que se ha llevado a la isla): liso, rizado, corto, largo, rubio, castaño, moreno...

La joven no tiene un instinto maternal muy desarrollado: sí ha manifestado en alguna ocasión que le encantaría tener hijos, e incluso ha compartido fotos de lo más artísticas de niños en su perfil que perfectamente podrían pasar por suyos (de piel morena, pelo rizado y ojos azules), pero luego ha compartido memes como este...

Yiya también puede presumir de amistades famosas: Diego 'El Cigala' es cliente de su bar, y otros rostros como Cristian ATM, la cantante Rebeca o Noel Bayarri también se llevan divinamente con Yiya. ¡Esperamos su apoyo a la extremeña ahora que les necesita más que nunca!

En una entrevista que concedió poco antes del estreno de 'UPP3P', allá por 2016, ya nos dejó ver un atisbo de lo que sería ella en la tele... y no va a ser menos en 'Supervivientes': "Yo siempre voy preparada para la lucha", "casi siempre creo una expectación negativa" o "uno de mis defectos es que no vengo dotada de vergüenza" son algunas de sus perlas, y añadió: "Con mis compañeras me he llevado a ratos bien y a ratos mal, porque siempre lo mismo me aburre. En mi vida real soy así, una bipolaridad constante". Vamos, que Honduras ¡saldrá ardiendo!