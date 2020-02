Parece que Úrsula Corberó, que interpreta a Tokio en 'La casa de papel', no podía esperar más para visitar precisamente la capital japonesa y no hay nada que se le ponga por delante. Ni siquiera que a 2.500 kilómetros se encuentre Wuhan, el núcleo del contagio del coronavirus. La actriz está disfrutando de una de las ciudades que más ganas tenía de conocer, pero a sus fans no les ha hecho nada de gracia que estos momentos se encuentre en Asia y muchos de ellos le han advertido de la peligrosidad del lugar en estos momentos llegando a pedirle que abandone la capital inmediatamente.

GTRES

"Tokio in Tokyo. Finally", escribe la intérprete junto a unas fotos en las que, por precaución, aparece con una mascarilla en color rosa claro (divina, por cierto). Unas imágenes que han preocupado mucho a sus 12 millones seguidores, que no han tardado en sacar el tema del momento: El coronavirus.

GTRES

La actriz de 30 años ha recibido numerosas críticas por realizar este viaje y se pueden leer comentarios de todo tipo en la publicación: "Cuidado con el coronavirus", "Vete de ahí", "No has podido coger mejor momento para ir" o "¿Por qué te arriesgas?". Sin embargo, Úrsula Corberó se lo está pasando en grande y hace caso omiso a este tipo de comentarios. La novia de Chino Darín tiene claro que a pesar de que hay cierto riesgo por esta enfermedad, su espíritu aventurero está por encima de todo. Esperamos que pase unos días estupendos y... ¡Que vuelva sana y salva!