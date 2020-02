¡Cuánto daño han hecho los micrófonos abiertos en este país! Políticos y famosos de todo tipo han sufrido las consecuencias de soltar lo que pensaban cuando creían que nadie les iba a escuchar... craso error, porque ante un micro ¡siempre hay que andarse con mil ojos! ¿La última en liarla? Una de las concursantes de edición de 2020 de 'Operación Triunfo', Samantha, que en uno de los ensayos de Manu Guix, se quiso hacer la graciosa con su compañera Nia... y le salió el tiro por la culata.

El compositor se encontraba con todos los concursantes ensayando la canción grupal de esta semana, cuando dijo que, curiosamente, eran "seis chicos y seis chicas". "¡Qué gracioso!", dijo Samantha. Su compañera Nia, sentada a su lado, quiso saber qué le hacía tanta gracia y, bajando la voz, le confesó con toda la naturalidad que la caracteriza (a veces incluso demasiada, como estamos a punto de ver) que, los que quedaban, se habían "enrollado todos con todos".

Una pudorosa y nerviosa Nia fue a tapar corriendo el micrófono de su compañera, pero ya estaba dicho. "¡Que no, que no se oye eso!", se zafó Samantha, pero hasta su otra compañera Eva se llevó las manos a la cabeza: "¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer!", exclamó. "Que no se oye, en serio", volvió a decir Samantha... pero sí, sí se oyó.

RTVE

Las redes han ardido

Los seguidores del programa han estallado en las redes sociales, unos con júbilo y otros con decepción, pero todos están 'living' con la noticia por el salseo, y es que no es la primera vez que estos hacen 'carpetas' de unos con otros. Ya alucinaron con la relación que ha surgido entre Bruno y Maialen, pero esto no ha acabado aquí, porque también parecía que entre Samantha y Flavio estaba surgiendo algo... y ahora ella ha dado la relación por terminada ¡y él se ha acercado a Eva! Desde luego, de puertas para adentro de la habitación no se aburren...