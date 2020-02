La sonrisa de María Jesús Ruiz lo dice todo: vuelve a ser una mujer feliz. Tras descubrir que el hombre del que se había enamorado le ocultó que estaba casado, se hundió, pero le ha perdonado. Ha vuelto con Curro, el hombre que entró en su vida como su ‘community manager’ y pronto se convirtió en algo más. De cómo ha vivido la separación, del porqué de su reconciliación y de sus planes de futuro hablamos con la ex Miss en el Teatro Principal de su Andújar natal, donde está inmersa en los ensayos de su nuevo proyecto: la obra de teatro ‘El señor criada’.

Te subes a las tablas...

Estoy súper feliz con esta obra. Para mí ha sido un regalazo y creo que lo voy a disfrutar muchísimo.

Cuéntanos un poco, ¿cómo es tu personaje?

Es un papel muy gracioso. Interpreto a Graciela Montenegro, una mujer de 52 años. ¡Y no tengo miedo a transformarme! A mí no me da vergüenza salir fea, ni con arrugas, porque la gracia de este personaje es su personalidad, es muy exagerada y con muchos matices.

Gtres

¿Cómo te estás preparando para la obra?

Nosotros ensayamos dos días completos a la semana. Tengo la suerte de que mis compañeros son maravillosos y todos intentan aportar lo máximo.

¿Por dónde vais a estar?

De momento, estrenamos el 24 de abril en el teatro Carlos III de Aranjuez (Madrid) y luego haremos gira por toda España. Seguramente estaremos de dos a seis meses en Madrid. Es una comedia para que la gente desconecte de sus vidas y disfrute durante una hora y media.

¿Iréis a Andújar?

Sí. Se está barajando la posibilidad de venir en octubre. Para mí significa mucho, un reto, significa estar al lado de mis paisanos, de la gente que convive conmigo cada día. Es una responsabilidad porque es la ciudad que me ha visto crecer. No sólo de niña a mujer, sino también como profesional.

Gtres

Has vuelto a ‘Sálvame’ con una sección donde imitas a grandes cantantes. ¿Cómo llevas esta nueva etapa?



Para mí ha supuesto un conflicto, aunque ahora estoy muy contenta porque he podido volver como actriz. Ya no me veía como colaboradora porque en algún momento puede aparecer a flote mi vida privada. De momento, los compañeros me están tratando bien, veremos cómo va en el devenir de esta sección, porque nunca hay que estar confiada del todo.



¿Cómo es la relación con tus compañeros?



Buena. De hecho, yo tenía un poco de roce con Mila y con María Patiño y verdaderamente ahora me están conociendo y están viendo que a lo mejor soy algo más que una chica a la que le gusta maquillarse.



¿Y cómo está tu corazón? Hemos visto que has recuperado la felicidad con Curro...



Creo que soy una valiente para todo. Quizás las segundas oportunidades no son buenas, pero yo busco mi felicidad y la de mis niñas... y él me hace feliz. De momento estoy muy bien con él. Curro está arreglando sus cosas, está llevando a cabo todos sus trámites y yo confío en él.

¿Hay fecha prevista para la firma del divorcio?

Me han dicho que en marzo se hará. Al final, desgraciadamente, el divorcio es por lo contencioso, pero él tenía que solventar eso, así que...

Supongo que estarás contenta por eso...

Estoy contenta porque estamos bien los dos. En sus problemas individuales que él tuviera aparte, yo no pinto nada. ¿Tenía que haberlos solucionado mucho antes? Sí. Pero las cosas son así y ya está. De momento estoy feliz. Nada está escrito y el destino sólo lo conoce el de arriba y la Virgen de la Cabeza, que yo soy muy de la Virgen de la Cabeza. Pero es que estoy enamorada y no puedo decir que no a una puerta que estoy deseando abrirla de par en par. Las personas cometen equivocaciones, él la cometió, me ha pedido perdón hasta la saciedad. Mi familia ahora está intentado digerir todo ese trámite, porque es una cosa dolorosa, pero él está arreglando su situación y sé que me ama con todo su corazón.



Gtres

¿Te ha costado perdonar?

Mucho.

¿Y qué es lo que te ha hecho decir: “Venga, va, perdono”?

Pues quizá, egoístamente, he pensado en mi felicidad y en la de mis niñas; y es que estoy mucho mejor así, estoy mucho más feliz. Y es que lo quiero, y cuando una persona siente, y siente de verdad, es absurdo... Estamos de paso, hay que disfrutar, hay que amar y hay que perdonar.



Se te nota en la mirada cuando hablas de él. ¿Qué te aporta Curro?

Es que yo lo amo.

¡Qué bien te va también en lo personal!

Bueno, bueno... lo personal se está arreglando, pero yo lo he pasado muy mal, he pasado el mes de diciembre destruida.

Gtres

¿Las navidades han sido malas?

He estado con mi familia y con mis niñas, que es lo que yo más quiero del mundo, pero me faltaba esa parte porque yo me sentía mal. Pensaba: “Qué tonto has sido, si me lo hubieras dicho, yo te hubiera ayudado y lo hubiéramos solucionado juntos. Si tú no estás divorciado...” Las cosas se están solucionando y tampoco quiero entrar mucho más en eso. Eso sí: él no es nada en los medios, es una persona muy rara para esto y yo le dije: “¿Pero qué pensabas, que no te lo iban a averiguar, hijo mío?” Pero él dice que lo único que le interesa es ser feliz con su familia, que somos las niñas y yo, y que no va a aparecer en nada ni lo va a consentir.

¿Ésa sería su mayor virtud? ¿La discreción?

Una de las cosas que valoro mucho es eso. Que él está enamorado de mí como persona y me admira mucho como profesional, porque sabe que yo me supero y que intento siempre marcarme metas y luchar por ellas, pero él es muy vergonzoso. De hecho, él lo ha digerido, ha tomado las medidas que tenía que tomar y está solucionando sus cosas, pero por otra vía, nada que ver con los focos.



Gtres

Creo que es evidente que Julio Ruz y Gil Silgado son agua pasada…

No mueve molinos. No, de hecho, esa pregunta está de más.

El día que se apaguen los focos, ¿cómo te ves?

El día que se apaguen los focos tendré un camerino en casa. Más allá de María Jesús, madre, familia... yo soy feliz cuando estoy encima de un escenario. Sólo me llena el aplauso, cuando desfilo, cuando entro al plató de ‘Mujeres y Hombres’, que soy muy feliz allí, cuando interpreto algún personaje y me aplauden también en ‘Sálvame’. Toda mi vida está expuesta, siempre ha sido un escaparate.