Las broncas familiares en el clan Pantoja son prácticamente el pan nuestro de cada día: un día están bien, al siguiente mal y al siguiente regular. Sin embargo, a nosotros lo que nos gusta es verles bien y unidos, y eso, después de meses sin dirigirse apenas la palabra, ¡por fin ha ocurrido!

¿La razón? De lo más triste, y es que se ha tenido que morir la madre de Irene Rosales para que la familia vuelva a cerrar filas y se muestren más juntos que nunca para apoyarse unos a otros: "La muerte de la madre de Irene nos ha removido a todos. Nos ponemos a pensar mucho en lo que hemos hecho y lo que podemos mejorar, te das cuenta de que la vida no es nada… e intentas mejorar la relación, eso es lo que ha pasado", ha contado Isa en 'El programa de Ana Rosa'.

Por eso, Isabel, Kiko e Isa han enterrado el hacha de guerra: de momento, Chabelita ya ha mostrado su apoyo públicamente a su hermano con su nuevo single, y ahora ha pasado varios días con su madre tanto en Cantora como en Madrid: "vimos la final de ‘El tiempo del descuento’ juntas, aunque había más gente". "Yo creo que lo mejor es no remover, porque al final ella me cuenta una cosa que no me termino de creer, o yo le cuento otra y tiene sus dudas… entonces lo mejor es terminar y mejorar la relación, como llamarnos más y esas cosas", añadía.

Madre e hija aún se deben una conversación larga y tendida, pero aún no han podido tenerla, aunque lo que ha separado el orgullo, lo ha vuelto a unir Anabel -gracias a su llegada a la final de 'El tiempo del descuento'- casi en secreto, porque nadie se enteró de esa reunión familiar: "Hablamos de Anabel, que se merecía quedarse y ganar, aunque sabíamos que era muy complicado, y hablamos de que seguramente quedaría tercera. No tocamos ningún tema más, pero sí sé que mi madre quiere hablar conmigo y con Asraf por empezar de cero".