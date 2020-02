Tras el parón propio de los veranos, durante el otoño la temporada de eventos, fiestas, estrenos y presentaciones regresa por todo lo alto y las celebrities tienen la agenda repleta de invitaciones. Lo mismo pasa en invierno, que las famosas no paran y siempre tienen una cita a la que acudir.

Tanto es así que es casi misión imposible que más de una no termine eligiendo el mismo look antes o después. Si además se trata de un LBD (aka conocido como vestidito negro de cóctel) tan ideal como el de Redondo Brand es normal que no sea ni una ni dos ni tres las celebrities que quieran llevarlo.

El vestido negro del que hablamos ya lo llevó en julio de 2019 la influencer Paula ORdovás del blog Peeptoes para la fiesta de aniversario de una revista masculina y ya nos pareció ideal. Por eso no nos extrañó cuando se lo vimos a la cantante y compositora Beatriz Luengo en la fiesta de presentación del perfume 'Libre' de Yves Saint Laurent que tuvo lugar en Madrid después del verano.

Tan solo unas semanas después, fue Clara Lago la que lo eligió para posar sobre la alfombra roja del Festival de Cine de Valladolid.

Pero estas celebrities patrias no han sido las únicas famosas en llevar el mismo look. Sigue leyendo y mira a quiénes hemos pillado esta semana vestidas igual.

Clara Lago y Beatriz Luengo, negro de cóctel

Agencias

Este vestido corto y con el escote de volantes puede quedar de maravilla o sentarte fatal. A pesar de que Beatriz, bailarina, compositora y cantante, tiene un cuerpo muy trabajado, este tipo de diseño no le favorece. Para colmo, combina con unos zapatos en nude que nada tienen que ver con las sandalias minimal en negro de la actriz de ‘Ocho apellidos vascos’.



Anna Wintour e Izabel Goulart, tendencia bicolor

Agencias

Aquí tenemos dos maneras de llevar el mismo diseño de Valentino (sólo varía el color). La periodista más famosa del mundo de la moda lo lleva con sandalias de tacón en nude y una preciosa gargantilla. En cambio, la modelo brasileña prefiere el look más informal con zapatillas blancas, lo que nos ha encantado. ¿Verdad que ya tienes ganas de primavera?

Zendaya y Lucy Hale, con aire español



Agencias

El estilo es cuestión de actitud. No hay más que ver lo bien que luce la cantante estadounidense este traje de pantalón y chaqueta que firma el diseñador Tommy Hilfiger. A diferencia de la actriz, Zendaya añade gorra y maxipendientes y su outfit resulta perfecto. Lucy, por su parte prefiere llevar el cabello suelto y el lazo de la blusa más centrado y exagerado. En definitiva, menos cuidado.