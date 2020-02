El vestido c on el que Kim Kardashian rompe con las supersticiones.

Kim Kardashian no deja de sorprendernos. Una vez más, la empresaria no deja indiferente a nadie haga lo que haga y se ponga lo que se ponga. Su último look nos ha dejado con la boca abierta. No solo por el modelito, sino por el color. La hermana más popular del clan Kardashian se apunta a la moda del amarillo, un color controvertido, amado y odiado a partes iguales.

En su último outfit, para salir por Los Ángeles, Kim elige un vestido de lo 'más discretito' para pasar lo más desapercibida posible. ¡Juzgadlo vosotr@s mismos!

Ajustado como si fuera una segunda piel, largo hasta los tobillos y encima... ¡amarillo! Pero no un amarillo cualquiera, sino a mitad de camino entre amarillo pollo y mostaza que, seguro, pone de moda porque ya sabemos que esta chica es una especie de 'rey Midas del siglo XXI'. Y como dice el dicho: "La que de amarillo se viste, en su belleza confía".

Y la socialité y empresaria está encantada con su cuerpo, con su vida, con ella misma y con todos los que la rodean. Vamos que está 'happy, happy with her life' y pasa de todo. Que el amarillo está considerado por muchos un color que trae mala suerte, para contrarrestarlo, se coloca un modelito de los suyos, de los que puede presumir de 'cuerpo de guitarra', en ese color. ¡Y se queda más ancha que larga!

Hay que reconocer que el look, en su conjunto, no le sienta nada mal y es muy de su estilo: marca sus curvas de infarto y, además, los accesorios minimalistas que ha escogido, unos pendientes XXL, y unos taconazos de infarto, levantan este 'outfit' en un color siempre complicado de llevar. ¿Te atreves a imitarla?