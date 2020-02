Aunque muchas veces pensemos que una relación va a ser para siempre, la realidad es que la vida, de buenas a primeras, te da un tortazo que te recoloca los chakras y la ves con otros ojos, y lo que ayer daba la impresión de que iba a durar hasta la eternidad, ya no. Y da igual que sea una relación amorosa que de amistad: todas pueden llegar a su fin en un momento dado, y si no que se lo digan a Oriana Marzoli, que en los últimos meses ha roto más amistades que panties. Ya lo hizo con Alejandra Rubio, Aless Gibaja ¡y ahora le ha tocado el turno a Violeta Mangriñán!

Mediaset

Oriana ha aprovechado su canal de MTMad para responder a varias preguntas de sus seguidores y, como suele ser norma en este formato, ha salido a relucir todo el salseo. Efectivamente, muchos de sus fans se preguntaban por qué hacía tiempo que no se las veía juntas (nosotros también nos lo preguntábamos), y ahora todo tiene una respuesta: "Nuestra relación es nula porque decidí no llevarme más con ella", ha empezado diciendo.

Mediaset

"En redes se ha hablado mucho de una supuesta rivalidad, pero en realidad dejé de ser amiga de ella porque había cosas que no me molaban, que iban en contra de mis valores y mis principios. Yo por ejemplo soy de las que tienen amigas y están todas al mismo nivel. No porque yo sea la conocida y la otra sea anónima voy a estar por encima. No. Una cosa es que en televisión sea más así o ‘asá’ y otra como sea con mis amigas, que las elijo yo", relataba.

Mediaset

"A veces también contestaba un poco feo. De verdad que lo quiero suavizar y no entrar en una pelea porque me parece absurdo, pero si toca la p*lla, como lo ha hecho, pues por este tipo de razones he dejado de ser su amiga", añadía, y es que su actitud para con ella, pro lo visto, ha sido muy mala: "Tampoco me gusta la gente que vende a una amiga por un minuto de televisión, como le ha pasado con Sofía Suescun, que era su amiga y ya no lo es. Esa gente que pisotea a alguien o utiliza a otro para llegar más arriba, no me mola. Por eso me alejé".