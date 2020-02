Una buena relación familiar es indispensable para ser feliz, porque si tu pareja y tus padres no se llevan bien, estás en una encrucijada en la que, te guste o no, en algún momento te va a tocar elegir. Adara esto lo sabe muy bien, y es que la ex gran hermana ha tenido que vivir (y sigue viviendo, de hecho) el intercambio de malos rollos entre el padre de su hijo, Hugo Sierra, y su madre, Elena. La mala relación la pudimos ver todos desde antes de que ella entrara en 'GH VIP 7', pero el reality fue un punto de inflexión en el que todo estalló por los aires.

Sin embargo, Adara ha contado en su recién estrenado canal de MTMad en qué momento exacto se torció todo: "Cuando conocí a Hugo fue todo una locura. Lo dejé todo y me vine a Palma llevando sólo un mes y medio. Como es lógico y normal, mi madre no quería eso, quería que nos conociéramos como dos personas normales, poco a poco. A continuación, vino que me quedé embarazada, y aquello ya fue la bomba".

Precisamente el embarazo es lo que hizo que a Elena se le atravesara a Hugo, y todo quizá por culpa de Adara, que le encasquetó el marrón de decirle a su madre que estaba embarazada ¡a Hugo! "Yo estaba acojonada por decírselo a mis padres… así que, muy madura yo, le dije a Hugo ‘díselo tú que yo no me atrevo’. La llamé, puse el altavoz, empecé hablando yo y fue Hugo el que dijo ‘está embarazada’. Pues bueno, le dijo de todo: que qué hacíamos, que se nos estaba yendo la cabeza… A partir de ahí empezó a haber un tira y afloja entre ellos", ha revelado.

A pesar de que desde entonces hubo cordialidad por el pequeño, 'GH VIP' lo hizo estallar todo: "Ahí fue cuando se abrió el cajón de mierda: Todo lo que no se habían dicho, se lo dijeron ahí… y ahora la historia continúa en ‘Supervivientes’, y yo estoy entre la espada y la pared, porque es mi madre, pero también es el padre de mi hijo", ha afirmado, y ya prevé que va a haber bronca, y de las gordas, entre Elena y Hugo: "Mi madre tiene muchísimo carácter aunque no lo parezca, porque a pesar de que la hayáis visto muy contenida, es súper parecida a mí, y luego Hugo también tiene una personalidad muy marcada. Eso unido a todo lo que se han dicho y el daño que se han hecho con frío, hambre y sueño… pongámonos a cubierto". Eso sí, no ceja en su empeño de que puedan llevarse bien: "A mí lo que me gustaría es que pudieran llegar a hablar y empatizar el uno con el otro, porque allí si hay una cosa es tiempo. Eso sería maravilloso y a mí me haría las cosas mucho más fáciles".