Lo que comenzó con bailes subidos de tono y 'edredoning' ha terminado consolidándose y callando bocas. Muchos de los colaboradores y espectadores de 'El tiempo del descuento' pensaban que lo único que querían Pol y Nuria era crear una historia falsa de amor para dar algo de lo que hablar. Sin embargo, después de que haya finalizado el concurso, la pareja sigue viéndose y quedando para hacer planes diferentes. En esta ocasión, han decidido pasar la tarde en los recreativos y ambos se han encargado de enseñar lo bien que se lo han pasado a través de sus respectivas redes sociales.

Instagram

Muy cómplices y sin parar de reír, la nueva pareja ha demostrado que su relación va más allá del programa y parece que continuarán conociéndose. La amiga de Omar Montes ha encontrado el amor en su segunda oportunidad dentro de la casa de Guadalix, y el ex de el Maestro Joao vuelve a decantarse por las mujeres para iniciar una nueva relación sentimental.

Instagram

Durante la última gala de 'El tiempo del descuento', la modelo y Badía vivieron un apasionado reencuentro, que terminó con un beso de lo más romántico y que fue clave para que comenzaran su relación. "Te he echado muchísimo de menos. Has sido sin duda la persona más especial que he tenido en esta casa", confesaba el ex de Adara Molinero. "No me lo esperaba para nada, pero me ha encantado. Besa muy bien, la verdad", aseguraba Nuria por su parte. ¡Les deseamos mucha suerte en su nueva relación y esperamos que duren mucho tiempo!