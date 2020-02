Álex Bueno y su novia Natalia están cada día más enamorados.

La pareja no puede ocultar su amor en un centro comercial.



Álex Bueno y la por entonces, su prometida, Fiama entraron juntos en ‘La isla…’, pusieron a prueba su amor y rompieron. Tras sus desencuentros, ahora vuelan cada uno por su lado. Sobre todo el entrenador personal, que ha encontrado el amor otra vez en los brazos de Natalia Villena, futbolista profesional que juega en el Torrelodones CF Altter.

Días atrás, Álex y Natalia dieron un paseo por las calles de Madrid y celebraron su San Valentín particular regalándose besos. Unidos por su amor al deporte, la pareja se conoció precisamente en un partido de fútbol, ya que Álex juega en una liga local en el mismo estadio en que entrena Natalia. Al parecer, se conocían antes de ‘La isla…’ y habrían tenido una relación el verano pasado.

De compras

Entre besos, abrazos y gestos de cariño, la pareja, muy enamorada, se fue de compras a un centro comercial y después comieron en un restaurante.

Tanto Álex como Natalia escogieron looks deportivos, con pantalones pitillo rotos y zapatillas.

El amor que se le rompió en 'La isla de las tentaciones'

Fiama y Álex llegaron a la ‘La isla de las tentaciones’ con boda a la vista y acabaron cancelando sus planes. Celos, desconfianza, discusiones… Y ruptura. Entonces apareció Joy con un ramo de flores y un beso.

“Él me hace reír y me da la vida”, admitió la canaria. Álex no se quedó atrás en su balance del concurso: “Al final, la isla me enseñó que puedes querer mucho a una persona, pero si no os queréis bien de nada vale“.