Han pasado casi 5 años desde que Labrador e Ylenia, que se conocieron en la casa de 'Gandía Shore', rompieran su relación... y de la manera más dolorosa posible: se tiraron los trastos a la cabeza y volcaron hasta las mesas en los platós en los que se enfrentaron, y desde aquel momento... sólo silencio. Hasta ahora, porque la ex pareja ¡se ha vuelto a reencontrar! Y lo ha hecho por la puerta grande: delante de toda España en 'Sálvame' el pasado miércoles 19 de febrero.

Era Labrador el que aparecía por sorpresa en el plató para hacer una visita rápida, y al final terminaban colocándole un micro y y con la petición de Carlota Corredera de introducirle entre todos los colaboradores, algo que él no esperaba. Con nervios, no sabía muy bien ni qué decir ni cómo actuar, y es que Ylenia se encontraba entre los presentes, cuya cara estaba descompuesta.

Mediaset

Tras varias risitas incómodas y preguntas aún más incómodas, como si se echaban de menos, concedieron darse un beso por petición del público (eso sí, en la mejilla) pero Ylenia era clara: no le echa de menos, pero sí afirmó que le veía muy bien, y él correspondía: "Ylenia ha sido importante en mi vida, ha marcado un antes y un después. Cuando le he visto se me han abierto los ojos y he dicho 'qué guapa está'", pero si se les pregunta por qué ya no se hablan... ni idea: "Fue hace como 200 años", se excusaba Ylenia.

Mediaset

Parece, entonces, que no hay ningún problema ya entre ellos, y si lo hubo, está más que olvidado. Por eso Kiko Hernández no dudaba en ser el primero en lanzar el anzuelo por ver si picaban: "Tú no tienes novia, tú o tienes novio... ¿Por qué no os liáis?", quiso saber ante la sorpresa de los dos protagonistas. Ellos, sin embargo, pasaron de puntillas por la pregunta, mientras Labrador acertó al mandarle un piropo a su ex: "Me ha puesto nervioso, y pocas mujeres me ponen a mí nervioso en esta vida".