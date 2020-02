"Cuando se te va una madre se te rompe el alma. Pero es ley de vida. Ella quiso vivir hasta el último instante diciendo 'tiene guasa tener que irse con lo bien que estoy aquí', pero me enseñó que el amor todo lo puede. Mamá siempre vas a estar en nuestros corazones, tu esencia sigue viva", con estas tiernas palabras ha vuelto Paz Padilla a coger las riendas de 'Sálvame' tras el fallecimiento de su madre, doña Lola, que se iba el pasado 11 de febrero a los 91 años. Al arrancar el programa, se ha mostrado muy agradecida con el equipo y los seguidores: "Estaba pasando por uno de los momentos más duros de mi vida, pero estoy tranquila... Me emociono, es mi madre".

La muerte de su madre fue un duro golpe para la presentadora, que estaba muy unida a su progenitora. Pero la humorista ha sacado fuerzas y ha retomado sus compromisos profesionales después de pasar unos días junto a su familia en su tierra.

telecinco

En sus redes sociales, antes de ponerse ante las cámaras, ha querido lanzar un mensaje: "El Sálvame de hoy se lo quiero dedicar a ella, por lo mucho que disfrutaba cada tarde viéndolo, y porque muchas veces he trabajado pensando en lo feliz y orgullosa que estaba de mi, siempre me apoyo en mi carrera, en la tele en en el teatro, (esa foto es viéndome en el falla),recuerdo como lloraba cuando me fui a Madrid por primera vez, sufriendo por que su niña “la pequeña” abandonaba el nido para ser artista, por el miedo a que volviera como un muñeco roto. Siempre le decía que la artista era ella, que era una monologuista nata, que yo tuve la suerte de nacer en otra época, pero si fue una artista!! construyendo una familia sólida, siete hijos unidos,sanos emocionalmente,a los que nos enseñó, que ser feliz es gratis,que la risa era el mejor antídoto ante los golpes de la vida".