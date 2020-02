Esmeralda Moya está en una etapa maravillosa de su vida. La actriz, a la que vemos en la serie “45 revoluciones” de Netflix, y tiene su propio blog, ha sido elegida imagen de los productos E’Lifexir de Phergal, y nos habla de sus rutinas de cuidados: “Como sano, hago, deporte y confío en la cosmética”. Pero nada llevado al extremo, la actriz no es partidaria de las dietas: “Como a demanda pero en poca cantidad, porque si me prohíbo algún alimento me crea más ansiedad. Hago cinco comidas al día, meto mucha verdura, fruta y proteínas, y siempre cocino al vapor o a la plancha”.

Entonces, te machacarás en el gimnasio.

Tampoco eso. Voy tres veces por semana, una hora cada día. Empiezo y acabo con cardio, y a mitad, algo de musculación, pesas y piernas. Y, de vez en cuando, salgo a correr.

¿Eres muy de cremas?

Sí. Mañana y noche me limpio muy bien el rostro con un limpiador en aceite y luego me hidrato bien. Yo me pongo crema hasta en las pestañas... Lo que soy es muy constante con los tratamientos de cuerpo.

Tienes un hijo, Bastián, de seis años, ¿qué tipo de madre eres?

Soy estricta con sus hábitos de comida, con el sueño y con la higiene. Y luego, por otra parte, soy muy cariñosa… me encanta darle besos todo el día. Podría estar besándole a cada minuto. Y él también lo es conmigo. Hoy al despertar ha venido a la cama y me ha dicho: "mami, ¿has dormido bien?". Otras veces me dice "Ya está despierta la princesa de la casa". Y yo me muero de amor.

Tu hijo tiene ya 7 años. ¿No quieres más?

Ahora mismo no entra en mis planes, trabajo mucho y quiero hacer teatro, que es incompatible con un embarazo o un bebé.

En tu blog decías que tu plan para febrero era ponerte en el lugar del otro, ¿lo has conseguido?

Lucho cada día por hacerlo. Intento relativizar los momentos malos. Cuando me preocupo por algo, mi madre siempre me dice que "pasado el tiempo todo se ve con perspectiva y dejarás de darle la importancia que le das ahora". Por eso cuando tengo un problema pienso qué ha pasado, por qué la otra persona ha hecho esto... y me lleva a pensar que quizá en su lugar yo también lo habría hecho así…