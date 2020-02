Ya sabéis lo que nos gusta pillar desprevenidos a los famosos. Cada semana nos regodeamos viendo fotos en las que no sale muy bien precisamente. Puedes llamarnos malos porque no vamos a defendernos. Si a las celebrities les da por poner caretos raros, no dudaremos ni un segundo en mostrártelos.

Esta semana hemos visto al guapérrimo ex futbolista David Becham que ni se inmuta cuando en un partido de la NBA no cambia la cara cuando uno de los jugadores se le cae encima. Todo lo contrario que su amigo Sergio Ramos. Y es que es complicado pasar por alto la cara de asombro del capitán del Real Madrid cuando ve a Pablo Motos ¿qué le estaría contando el presentador de El Hormiguero?

No queremos revelarte nada más ¡sigue leyendo!



Agencias

¡Pues sí que parece acostumbrado David Beckham a que se le tiren a los brazos! ¡Un jugador de la NBA de casi dos metros se le viene encima y ni se inmuta el colega! Esperamos por el bien de Victoria que con ella reaccione.

Agencias

¿Por qué pone esa cara de susto Sergio Ramos? a) No esperaba encontrarse a Pablo Motos. c) Pablo le está diciendo que le va a bajar el sueldo a Pilar Rubio. c) Las dos son correctas.

Agencias

Para aquéllas que de pequeñas os leían cuentos sobre príncipes azules: ¿qué tal es despertarse y darse de bruces con la realidad? Sí, ésta es la pinta y la clase de la que presume un príncipe como Alberto de Mónaco...

Agencias

¡Que sí, que uno no puede ir de estrella todo el tiempo! ¡Que sí, que ya sabemos que tiene 68 años y está genial que pase de cirugías estéticas! ¡Pero que es Sting, que tiene millones de fans! ¿No podía al menos cuidar sus gestos?