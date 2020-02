La foto de Gianmarco que ha subido la temperatura... con mensaje velado

Tener la autoestima tan alta como para que te guste tu cuerpo, siempre es un plus que refuerza tu felicidad, y no es que seamos nosotros 'coaches' de nadie, pero cuando a uno le gusta su cuerpo, está mucho más feliz. ¿Que no? No hay más que ver, por ejemplo, a Gianmarco Onestini. El italiano, físicamente, está como quiere: buenos pectorales, abdominales a la vista, brazos torneados... ¡normal que Adara haya caído rendida a sus pies! Y claro, cuando uno se gusta, también le gusta enseñar... mal que nos pese, porque nosotras tampoco somos de piedra, y viendo su última foto ¡ya estamos babeando!

A pesar de que el chico está estupendo, lo que no nos ha gustado mucho ha sido el mensajito que ha acompañado a la foto: "Si alguien llega a nuestra vida es porque un propósito traía. El que se va , se va, y su misión está cumplida. Lo bueno se conserva y lo malo se olvida. Estamos volviendo", ha escrito. ¿Será para Adara? ¿Para algún amigo? ¿Para sus abdominales? Hmmm... 🤔 Y eso que estos días Gianmarco ha estado malito y con fiebre... pero parece que para enseñar cacho eso da igual.

No para quieto

Desde que ha terminado 'El tiempo del descuento', con el cheque de los 30.000 euros bajo el brazo, Gianmarco no hace más que dar vueltas entre España e Italia: allí tiene su casa, pero aquí tiene a su churri, Adara, y mucho trabajo: de hecho, este viernes 21 de febrero ya tiene un bolo firmado en una discoteca de Pontevedra, aunque seguramente no tenga mucho tiempo de ver a su Adari, porque al día siguiente ella tiene otro en la otra punta de España: ¡en Huelva! ¿Sacarán tiempo para encontrarse?

De momento ya sabemos, gracias a la colaboradora Marta López, que ambos están viviendo sus primeros días sin cámaras con mucha ilusión, aunque lo importante para ella ahora es su bebé y tendrán que verse en función de eso, especialmente ahora que el padre de la criatura y la abuela están en Supervivientes...