Whitney Houston llegará nuevamente a los escenario ocho años después de su muerte, a través de una nueva gira holográfica que iniciará su viaje en Inglaterra este 25 de febrero. "An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour" fue anunciado bajo bastante controvesria desde el año pasado, pero finalmente ha visto la luz. "Ahora es el momento adecuado. En el espíritu de Whitney, sé que estamos haciendo todo lo correcto en este momento", señalaba Pat Houston, hermanastra de la fallecida cantante, en un comunicado.

Gtres

Al parecer, la ex representante de la artista quería realizar una gira de conciertos en formato íntimo que nunca pudo hacer en vida, por lo que el equipo que ha diseñado el holograma y su espectáculo han procurado por que sea una versión lo más fiel posible a la idea de la cantante, señalaba la revista Rolling Stone. "Esto es algo que ella quería hacer, y me emociona verlo porque está muy cerca de lo que quería. Lo único que falta es ella, físicamente", completó la representante.

Gtres

Los conciertos prometen no decepcionar a los millones seguidores de la diva. Entre los detalles previstos, además de contar con el esperadísimo holograma de Whitney Houston interpretando sus clásicos como I will always love you o I wanna dance with somebody, contarán con bailarines reales y una banda en directo a las órdenes de la popular coreógrafa Fatima Robinson. A su vez, el escenario ha sido preparado por el aclamado diseñador de iluminación, director creativo y productor de escenarios, LeRoy Bennett, mejor conocido por su trabajo con Prince, Lady Gaga y Paul McCartney, y el holograma de la cantante, que lucirá varios vestidos, incluso parecerá que se moja cuando la lluvia caiga sobre el escenario.