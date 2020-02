Sofía Suescun y Gloria Camila se veían las caras en el plató de 'Supervivientes'.



Gloria Camila ha preferido no hablar con la actual novia de su ex.

No obstante, el estreno ha dado tambien para muchos momento de tensión y no solo en las isla, también plató. Y es que en el plató se encontraban Gloria Camila y Sofía Suescun. Y, como era de esperar, su encuentro ha sido de todo menos amistosos.

"¿Conoces a Sofía Suescun?", le ha preguntado el presentador a la hija de Ortega Cano. "No. No la conozco de nada. Sólo sé lo que hablaba de ella su novio, que era el mío", aseguró, muy contundente Gloria Camila. "Tiene un pijama tuyo, ¿no?", le ha preguntado Jorge Javiar a Gloria Camila. "Se lo regalo, no voy a hablar con ella", contestó la tía de Rocío Flores.

"No se puede vivir desde el rencor. Yo no tengo ninguno", dijo Suescun. Algo con lo que Gloria no estaba nada de acuerdo. "Se lo ha hecho pasar muy mal a mi sobrina en 'GH VIP', así que no tengo nada de decir de ella. No voy a entrar", concluyó Gloria. No sabemos cómo terminará esto, pero lo que está claro es que mejores amigas no van a ser.