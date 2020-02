Ana María Aldón, muy emocionada al hablar de Ortega Cano.

Gloria Camila será la defensora de la mujer de su padre.

Sin duda, el fichaje más inesperado de esta edición fue el de Ana María Aldón, mujer de Ortega Cano. La diseñadora de moda llegaba al programa con muchas ganas de que la conociera realmente. En las primeras horas de convivencia, la mujer del torero se lo ha pasado como una enana. Y es que parece que esta experiencia le va a servir para sacar a la niña que tiene dentro. Durante el primer programa, Ana María se ha acordado de su pareja y le ha dedicado unas bonitas palabras que han acabado con ella totalmente emocionada.

Telecinco

"Me lo estoy pasando genial. Para mí esto es un aire fresco que necesitaba para poder coger fuerzas. En la vida de fuera tengo muchas responsabilidades y esto me lo voy a tomar como un parón de todo el estrés", aseguró la mujer de Ortega Cano. "Sé que voy a echar mucho de menos a mi hijo, mi pareja y mi familia, pero esto me apetece mucho vivirlo intensamente", añadió.

Telecinco

Tras escuchar esta conversación que tenía en el hotel con Bea, otra de las concursantes, Jorge Javier quiso saber cómo era su vida fuera. "Esto no quiere decir que yo esté cansada de mi vida fuera, para nada. Soy feliz con lo que tengo, pero tomarse un respiro como esto siempre viene bien para regresar con las pilas más cargadas que nunca", aclaró. "Él lo es todo para mí", dijo de Ortega Cano.