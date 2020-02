Rocío Flores tiene ya su primera enemiga en 'Supervivientes': Yiya.

Aún no habían aterrizado en el Caribe y Yiya ya protagonizaba una de las primera broncas de 'Supervivientes 2020' al enzarzarse con Fani en el aeropuerto en una escala del viaje a Honduras. Dos pesos pesados de este casting que comenzaban ya a marcar posiciones y una concursante, Yiya, que despuntaba ya por no tener pelos en la lengua. Y vaya si no los tiene... La que fuera concursante de 'Un príncipe para tres princesas' demuestra que no piensa morderse la lengua lo más mínimo durante el reality y para dejarlo claro ha elegido a una de las, a priori, favoritas. Yiya se enfrentaba a Rocío Flores en una gran pelea que promete tener continuación.

Telecinco

Y es que la bronca entre Yiya y Rocío Flores se producía antes incluso de los míticos saltos de los helicópteros. Las dos concursantes se enzarzaban en el hotel donde se alojaban antes de comenzar la aventura cuando hablaban sobre la infidelidad de Fani a Cristofer en 'La Isla de las Tentaciones'. La hija de Antonio David no parecía estar muy de acuerdo con las opiniones de la extremeña a juzgar por los gestos que hacía y que gustaron nada a la ex 'princesa'. "Si quieres decir algo, dilo. Porque cada vez que te vea con la cara de oler mierda te voy a decir lo que no quieres escuchar", le soltaba Yiya así sin contemplaciones a Rocío Flores.



Telecinco



Un primer zasca directo al que siguieron otros que dejaban a la nieta de Rocío Jurado ojiplática. "Que pones siempre esa cara de sibilina que te mola a ti", siguió Yiya calentando el ambiente. Pero ojo que aún faltaba el remate final que hizo despertar del todo la ira de Ro. "La cara de estreñida que te la guardes para tu casa. Y se la pones a tu familia, que te la aguanta. Bueno, algunos de tu familia..." Así, chin pun, sin paños calientes le dijo la extremeña a Rocío.

Telecinco



Y claro ahí es cuando Rocío Flores no pudo quedarse callada. "A mi familia la dejas aparte porque la que concursa soy yo", respondió la hija de Antonio David delante de todos para luego seguir murmurando por lo bajo “Llamarme a mí sibilina".

Pero Yiya no estaba dispuesta a dejar que su nueva enemiga tuviera la última palabra “Claro, sibilina, porque lo eres. Pero recuerda que no sabías lo que significaba. A ver si estudias e inviertes mejor el dinero en vez de en otras cosas", sentenció. Después de esto, poco más que añadir, bueno sí ¿para cuando la segunda bronca? ¿veremos una alianza Fani-Ro contra Yiya?