Rocío Flores llegaba a Honduras como el fichaje estrella de 'Supervivientes 2020'.

de 'Supervivientes 2020'. La nieta de Rocío Jurado corre el riesgo de convertirse en el blanco fácil de esta edición.

'Supervivientes 2020' acaba de arrancar y, como era de prever, ya tiene una clara protagonista: Rocío Flores. Ser el fichaje estrella del casting del reality conlleva, por supuesto, una parte positiva y es que seas ya de entrada uno de los concursantes favoritos con más papeletas para, al menos, ganarte el favor de la audiencia y, con suerte, llegar a la final. Pero, por otro lado, corres el riesgo de convertirte en un blanco fácil al que acercarte o atacar si quieres protagonizar muchos vídeos. Isabel Pantoja es el mejor y más reciente ejemplo de esta situación.

Instagram

Pues justamente así ha comenzado Rocío Flores su aventura en 'Supervivientes 2020': como centro de todas las miradas y rodeada de polémica. La hija de Antonio David ya ha protagonizado uno de los momentazos de la primera gala, una brutal pelea con Yiya. La extremeña ha visto claro que la nieta de Rocío Jurado es que la despierta mayor interés mediático y ha decidido ir de cabeza contra ella provocándole con le que más le duele, su familia. Yiya ya lo había advertido: “Tengo tendencia a reventar vidas”. Con esa declaración de principios que tiemble Rocío.

Telecinco

La pelea traspasaba la pantalla y se trasladaba a plató donde Antonio David sacaba la cara por su hija y terminaba atacando al padre de Yiya. “Cualquiera aguanta a tu hija”, le dijo. El ex guardia civil ya predijo que Rocío se iba a convertir en un blanco fácil. Ella sabe que hay compañeros de reality que van a ir a buscarle las cosquillas y que van a buscar una confrontación. Ella sabe cómo, cuándo y con quién tiene que entrar en ese conflicto”, dijo.

Imágenes cedidas por la productora

Y es que en su defensor tiene Rocío un arma de doble fila que también le va a traer polémica. El cómo gestione el ex concursante de 'GH VIP 7' la defensa de su hija va a condicionar también su paso por el reality. Antonio David ya había tratado de apagar otro fuego en el que se veía envuelta Rocío Flores, las críticas hacia su peso. “Rocío lleva tiempo con problemas de ansiedad, por eso ha aumentado su peso. Ella es muy consciente de ello, es un problema de salud y me parece muy triste que se utilice como un insulto”, explicó.

Telecinco

Sin embargo, por ahora, Rocío Flores parece ir gestionando bien toda la polémica que le rodea. En la primera gala, la sobrina de Gloria Camila demostró que es capaz de manejar bien las situaciones delicadas, como el momento de saltar del helicóptero. "Estoy muy nerviosa pero no me da miedo. Le dedico el salto a toda mi familia, en especial a mis hermanos, a mi novio y a toda la gente que me apoya", dijo con tranquilidad ante el asombro de Jorge Javier. Eso sí, a la hora de partir a Honduras no se mostró tan fuerte y dejó caer alguna lágrima por despedirse del aeropuerto.