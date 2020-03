Nosotros queremos creer que todo el mundo es pacífico a menos que le toquen la moral, y cuando te la tocan semana sí y semana también, al final uno termina explotando por muy 'zen' que se pretenda ser. Si no que se lo digan a Lola Ortiz. La ex tronista de 'MYHYV' tuvo hace unos días un encontronazo en una discoteca con Oriana Marzoli, y según se sabía, y ahora ella ha confirmado con todo lujo de detalles, ¡acabaron llegando a las manos! Una pelea nada justificada, por supuesto, pero ella ha querido dar sus razones de por qué intentó arrastrarla, y es que Lola ha admitido que fue ella la que empezó al trifulca.

"No me siento orgullosa, por cierto, porque yo no soy así. ¿Pero sabes qué pasa? Que Oriana lleva varios vídeos poniéndonos verdes a mí y a Steisy. El vaso se va llenando, se va llenando… y una, mentalmente, se agota. Tengo que admitir que primero le dije yo algo, y además estaba llena de rabia por lo que me había pasado con el chico este, y encima la vi… y ya fue el colmo de los colmos", empezaba contando en su último vídeo para MTMad.

"Le dije yo algo, ella nos lo dijo a mí y a Steisy… y bueno, le di un empujón. Luego nos la cruzamos en el baño y empezó diciendo ‘¡paletas! ¡paletas!’. Y es que también es muy lista, porque ella se escondió entre la gente y me dio un tirón de pelo, y cuando yo le fui a dar a ella… ya tenía al portero detrás. Me agarró y a ella también la agarraron, y al final la cosa quedó en nada", ha desvelado.

A pesar de sus más y sus menos, Lola le ha dado un consejo: "Yo de verdad que no soy así, pero todos tenemos un límite y ella es una provocadora nata. Debería plantearse su vida porque es que ya no tiene amigas. Se ha peleado con casi todas: ya no la veo con Fani, ni con Liz, ni con Yasmina. Se ha peleado con Aless, con Violeta... Oriana: no es la gente la que tiene un problema. Eres tú la que lo tiene. Es tu comportamiento. Creo que se ha creído tanto su personaje de televisión que es insoportable".

Por otro lado Lola también ha querido comentar que, aunque cree que en realidad tiene buen fondo, nunca sería su amiga: "Ella y yo nunca hemos sido amigas porque tampoco es una persona a la que le puedas contar tus problemas. Oriana es para salir de fiesta, reírte un rato y ya está".