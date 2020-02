View this post on Instagram

Ayer rompí a llorar en @myhtv y muchos/as no sabéis el por qué. Os voy a explicar el motivo por el cual rompí a llorar; Mi paso por @islatentaciones no ha sido fácil, yo entré pensando que estaba con ma mujer de mi vida y que realmente ella me iba a demostrar que no tenía motivos para desconfiar de ella. A los pocos días de separarnos empiezo a ver que mi pareja coquetea con una de las tentaciones y en ese momento me doy cuenta de que igual mi relación se rompe, pero el que no puede romperse allí soy yo. . Pues bien, como era de esperar todo fue a más, me enfrenté a imágenes que nunca pensé que pudieran llegar a darse, una y otra vez... a pesar de ello, me mantengo fuerte, no me quiero derrumbar e intento estar bien sea como sea, encuentro apoyo en una de las tentaciones que vivían con nosotros y gracias a ella soy capaz de evadirme de esa realidad (ver a tu pareja hacer el amor con otro hombre) que tanto me dolía. . Se apagan las cámaras y con ello pensé que ya no iba a sufrir más, pero estaba equivocado. Lo peor para mi ha venido 6 meses después, un reencuentro muy desagradable con alguien que en su día fue para mi especial. Ataques hacía mi persona, mi familia y amigos, cosa que jamás voy a entender pero que decido perdonar ya que no soy rencoroso y no quiero vivir en una guerra constante. . Esta situación es la que me ha hecho estar mal, apagado, sin ganas de nada, no sentirte respetado, sentirte traicionado y nada valorado, duele y duele mucho, por eso lloro, porque cuando algo te supera lo único que puedes hacer es ser sincero, transparente y mostrar que hay personas, cosas, situaciones... que duelen demasiado y que no las quieres más en tu vida. . Por ello pongo punto y final, deseo lo mejor y sobretodo felicidad, porque a partir de hoy tengo claro que lo único que voy a ser es FELIZ.