La 'princesa del pueblo' no quiere dar ni un minuto de gloria a la reina de los realities.

El encuentro de Sofía Suescun y Gloria Camila ha sido de los más esperados



La mala relación de Belén con la familia de Sofía ha comenzado hace tan sólo unos meses



Sofía Suescun y Gloria Camila han protagonizado uno de los encuentros más esperados en 'Supervivientes' 2020. Las colaboradoras de televisión nunca se habían visto en persona, y Jorge Javier las quiso presentar oficialmente. La reina de los realities está ahora con Kiko Jiménez, el exnovio de Gloria Camila. Una relación que los jóvenes comenzaron, no se sabe si antes o después, de poner fin a su relación con la hija de Rocío Jurado. Además, tan sólo días después de romper una relación de casi cinco años, Kiko no dudó en pasear su amor con Sofía por todos los platós de Telecinco.

Algo, que seguro que no sentó nada bien a Gloria Camila, pues a nadie le puede sentar bien que tu expareja se pasee con otra tan pronto. Sin embargo, la gota que colmó el vaso fue un vídeo del canal de MTMAD de Sofía en el que aparecía con un pijama de Gloria.

Pasados los meses se han reencontrado, aunque seguramente con las heridas aún recientes en la defensora de Ana María Aldón y sobrina de Rocío Flores, dos de las concursantes estrellas de esta edición. Un gran momento televisivo que ‘Sálvame’ abordaba pero, en ese momento, Belén Esteban ha comunicado su intención de no decir ni una palabra sobre Sofía. “Hay personajes en la vida que he tachado ya y de esta señora no tengo nada que decir”, ha apuntado la colaboradora muy contundente.

Es más, mete en el mismo saco a toda su familia: su madre Maite Galdeano, su hermano Cristian (actual concursante de ‘Supervivientes’) y su novio Kiko. Pero ¿de dónde viene esta enemistad? Maite Galdeano cargó contra la colaboradora en ‘Sálvame’ y los rifirrafes con Sofía han sido constantes.