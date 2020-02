Fabiola Martínez revoluciona a sus seguidores "esperando" a ver a Bertín en 'Supervivientes'

Mucho se ha hablado de un 'sorpresón' y un 'bombazo' inesperado en 'Supervivientes 2020'. Algunos seguidores del programa creían que en la noche del estreno se descubriría un nuevo fichaje y sería toda una revolución, y fueron muchos los que apostaron por Bertín Osborne. El cantante y presentador de 'Mi casa es la tuya' sería, sin duda, un super concursante, nunca mejor dicho... Pero, ¿cuánto había de cierto en los rumores? Pues nada, muy a nuestro pesar. Sin embargo tanto Bertín como su mujer, Fabiola, se lo han tomado con mucho humor.

"Hola. Estoy nerviosita perdida, porque va a empezar la gala de ‘Supervivientes’ y es que me han dicho que va a estar Bertín Osborne, así que estoy ansiosa esperando a que salga. No veo la hora. Como loca estoy, a ver qué pasa", comentaba la modelo en sus redes sociales a modo de 'fake new'.

Pese a haber dejado claro que era broma, algunos de sus seguidores se han creído que finalmente participaría... "Yo estoy pegada a la tele por él!!!! Va a ser el mejor concursante!!! #TeamBertin", escribían algunos. Así que Fabiola se ha visto en la obligación de hacer un segundo vídeo dejando claro que su chico no está en tierras hondureñas.

Fabiola se acerca a la puerta y quien hay al otro lado era Bertín, que volvía de otros compromisos profesionales: "¿Tú qué haces aquí? ¿No estabas en la isla?", le pregunta bromeando. Él, flipando, le contesta: "¿Qué haces?", entre risas.

Ella le aseguraba estar frente al televisor esperando a que saliera saltando del helicóptero: "¿No te ibas a tirar del helicóptero?", sigue preguntándole Fabiola. "Yo me tiro de un helicóptero y de lo que haga falta, pero no en la isla", zanja el presentador.