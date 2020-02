Después de las constantes provocaciones por parte de Kiko Jiménez y Sofía Suescun a Gloria Camila y las "pulllitas" que se han dedicado a través de redes sociales ambas, Gloria y Sofía se veían por fin las caras en un plató de televisión y el escenario no fue otro que 'Supervivientes 2020', donde ambas tienen a dos de sus personas favoritas dentro del concurso. Mientras Gloria se encuentra defendiendo a la mujer de su padre, Ana María Aldón y a su sobrina Rocío Flores, Sofía hace lo propio con su hermano Christian. Y aunque en un principio se había dicho que Gloria habría querido vetar a la reina de los realities, finalmente no fue así y, como era evidente, saltaron chispas en su esperado encuentro público.

Las dos archienemigas se dejaron muchas cosas en el tintero y Sofía se ha desahogado a gusto en ‘MyHyV’: “Me has tenido siempre una manía increíble y me has intentado evitar de todos los sitios”, ha empezado diciendo (la verdad que de una manera bastante cobarde, pues el pasado día anterior bien que decía que no tenía nada en contra de ella y que no quería conflictos).

Para la actual novia de Kiko Jiménez, Gloria hizo el “paripé” durante toda la noche y quiso empezar una guerra con ella: “Yo fui con todas mis buenas intenciones a defender a mi hermano”. Además, Suescun asegura que en ningún momento intentó provocar a Gloria, porque no le tiene ningún tipo de odio: “Yo nunca he tenido ningún problema con ella”, ha asegurado bastante cabreada. Eso sí, Sofía define a Gloria como una "niña insegura, llena de carencias y con muchísimo vacío".