Tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’, Susana Molina decidió marcharse sola del programa y romper su pareja con Gonzalo Montoya tras 6 años de relación. La que fuera ganadora de ‘GH 14’ ha dicho en más de una ocasión que no se arrepiente de esta decisión y que es muy feliz sola. Sin embargo, la joven reconoce que le duele mucho ver a su expareja destrozada tras su ruptura, aunque tiene claro que ese no es motivo para retomar su relación con Gonzalo. Susana ha acudido este viernes a 'MYHYV' para hablar de su paso por la isla y aprovechando su paso por el programa, Nagore no ha dudado en hacerle una propuesta de lo más suculenta.

¿Quieres ser tronita de 'MYHYV'?, le preguntaba la sustituta de Toñi Moreno en el programa y colaboradora habitual de Telecinco. Una pregunta de la que Susana Molina no tenía ninguna duda en responder con la máxima sinceridad posible. Susana ha dicho que no y ha explicado que no se ve “con fuerzas” de volver a buscar el amor en la tele. “La verdad que después de empezar una relación en televisión y de acabar una relación en televisión, lo último que me apetece es volver a empezar algo en televisión”, ha confesado desde plató.

Una respuesta muy sincera y con la que Susana ha rechazado ser tronista de 'MYHYV' pero no ha negado del todo estar cerrada al amor, aunque después de una relación tan larga es lógico que la que fuera ganadora de 'GH 14' necesite un tiempo a sola para encontrarse y quererse a si misma antes de comenzar una nueva relación o quién sabe puede que, tras un tiempo separados, Susana vuelva a dar una oportunidad a Gonzalo.