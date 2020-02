Gonzalo se ha mostrado muy molesto con la actitud de su ex

Susana cuenta por primera vez que pasó después de la hoguera final

El reencuentro más tenso de Susana y Gonzalo



Susana ha acudido este sábado a 'Viva la vida' para hablar de su paso por 'La isla de las tentaciones'que acabó dinamitando su relación con Gonzalo Montaya después de seis intensos años de noviazgo. Ella ya lo advertía a modo de broma: "sería gracioso que lo empezó en televisión acabase en televisión", pero lo cierto es que así fue. La pareja puso fin a su relación en el reality que se ha convertido en uno de los más vistos de los últimos tiempos. La ganadora de 'GH 14' ha contado con pelos y señales cómo se dio cuenta de que ya no estaba enamorada de Gonzalo. Y él no ha perdido detalle de las palabras de su expareja desde una sala próxima al plató y, en un momento dado, Emma García le ha dado la palabra.

Telecinco.es

Susana ha hablado por primera vez de lo que sucedió después de la hoguera final donde pusieron fin a su relación. “Después de eso fui a consolarle y estuvimos toda la noche hablando, él intentaba convencerme de que eso era algo normal que le pasaba a todas las parejas que llevaban mucho tiempo”. La concursante dice que hizo de tripas corazón y se esforzó por hacerle ver que sus sentimientos habían cambiado: “Fue la ruptura más larga de la historia, después de la hoguera tuve que seguir a su lado e ir con él en el avión porque le da miedo volar”.

En ese momento, Gonzalo ha mostrado lo molesto que estaba por todo lo que estaba diciendo Susana y no duda en decir lo que siente: “Salimos del debate final, le escribo diciendo que lo siento mucho por cómo me he puesto, porque sé que eso no es fácil, me contesta de forma muy fría, le escribo de nuevo para tomar un café, hablar, y que no quede la cosa en un plató de televisión y a día de hoy no me ha dicho nada”.

Telecinco.es

De esta forma, Gonzalo ha dado a entender que sus encuentros desde hace siete meses que salieron del reality siempre tienen encuentro en un plató de televisión. En ese momento, Emma ha dado la cara por Susana: “En principio no iba a haber un reencuentro”, ha comentado (porque ha coincidido que Gonzalo estaba en el programa porque ha comenzado a trabajar como colaborador, no porque les hubieran invitado a los para un encuentro).



Aunque finalmente no se han visto cara a cara, se han dedicado algún que otro reproche, sobre todo por parte de Gonzalo que ha acusado a Susana de no intentar ser un poco más empática. Por su parte, Susana ha confesado que está cansada de que la tachen de fría. Finalmente, Gonzalo ha sentenciado con un “no te reconozco”.