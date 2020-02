Andrea se derrumba en plató tras escuchar las declaraciones de Óscar

Ismael, Andrea y Óscar se enfrentan al polígrafo

Los concursantes de 'La isla de las tentaciones', Óscar, Andrea e Ismael, han acudido a 'Sábado Deluxe' para hacer frente al polígrafo y hablar sobre el triángulo amoroso que se originó durante su paso por el concurso. Una situación donde se tanto Óscar como ella han reconocido que no están enamorados. Además, parece que la relación entre ambos está totalmente acabada ya que no han conseguido llegar a un acuerdo para arreglarlo. En cuanto a Ismael, Andrea ha admitido que le tiene mucho cariño y que le gustaría que fuesen amigos, pero nada más.

Telecinco

Durante el polígrafo, Andrea no ha podido más y se ha derrumbado al escuchar que Óscar mentía cuando decía que no había pensado en el trono de 'Mhyv', una situación que ha provocado sus lágrimas al pensar que Óscar le había estado engañando. Por su parte, el que fuese su tentación ha recalcado que no era cierto y que él antes no lo había pensado.

Parece que la relación entre ellos dos no volverá a retomarse ya que Óscar no perdona que Andrea no le contase la verdad sobre el encuentro que mantuvo con Ismael después del concurso. Un hecho que ella afirma que le habría confesado si le hubiese preguntado. "No considero que le haya sido infiel porque no éramos pareja", ha reconocido.

Telecinco

Por otro lado, con Ismael parece que las cosas tampoco van a poder solucionarse. Mientras que Andrea ha confesado que tampoco está enamorada de él, el polígrafo de Ismael ha revelado que el concursante miente cuando dice que ya no está enamorado de Andrea.

Aunque al final parecía que habría un acercamiento entre Óscar y Andrea, después de que ella le pidiese salir a tomar algo tras el programa, todo ha cambiado y el malagueño ha confesado que ya no quiere volver a tener nada con ella.