Loly Álvarez y Roni se reencuentran en plató

La ex concursante de 'Supervivientes' confiesa que ya ha superado su ruptura

La ex concursante de 'Supervivientes', Loly Álvarez, ha acudido a 'Sábado Deluxe' para hablar de cómo se encuentra tras haberse divorciado de Roni. Durante su entrevista, se ha reencontrado con su ex marido y ambos han relatado cómo fueron las causas de su divorcio. Sin duda, un momento muy duro que ha hecho que Loly acabase derrumbándose en plató. La ex concursante ha confesado que Roni es la persona a la que quiere y más ha querido en su vida, aunque después de todo lo que ha sucedido entre ellos se ve "incapaz de poder perdonarle".

Telecinco

Loly Álvarez ha confesado que Roni "le debe la vida" por todo lo que ha hecho por él después de enterarse de su infidelidad. La ex concursante le ha echado en cara que cuando saliese de 'Superviventes' él no tuviese ningún detalle con ella. "Me encontré con un marido que estaba todo el día pegado al móvil y sin hablar", ha recordado entre lágrimas.

Además, Loly ha relatado que llegó a recibir chantajes y amenazas de la amante de su ex marido. "Se metió en mi ordenador y accedió a todos mis archivos personales", ha confesado.

Telecinco

Por su parte, Roni ha aclarado que conoció a alguien con quien hablaba 16 horas por teléfono pero con quien nunca llegó a quedar ni a ver. Más tarde, supuestamente, descubrieron que en realidad era alguien que se "quería aprovechar. Una estafadora".

Loly Álvarez ha confesado que ya tiene superado su divorcio y que ahora es capaz de hablar de ello. Ambos siguen compartiendo la misma casa y Loly admite que Roni siempre será "el gran amor de su vida".