Para las envidiosas que decían: "Hombre claro maquillada, habría que verla sin maquillaje" 🙋🏽‍♀️💣💥 . . . Aquí me tienen, sin maquillaje y calva! No entiendo las personas que todo el rato intentan sentirse mejor justificando las cosas de los demás. Si es guapa, es porque esta maquillada. Si tiene éxito se está follando a alguien. Si tiene dinero es puta. . . Tenéis un problema grave y se llama ENVIDIA! 🙋🏽‍♀️🍀 . . . Gran trabajo de @albertodugarteinstitute más de 4 horas para conseguir estar calva, calva! SOIS UNOS CRACK!! .